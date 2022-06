Yavuz çiftinden hayırseverlere teşekkür

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendi, Mübarek Ramazan ayı sürecinde vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere davet beklemeksizin yardımlarda bulunan hayırseverler ile bir araya gelerek, Teşekkür Belgesi takdim ettiler.

KOCAELİ (İGFA) - Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen törene; Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, daire müdürleri, Organize Sanayi Bölgelerinin başkan ve temsilcileri, iş insanları, sanayiciler ve hayırseverler katıldı.

İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın’ın yaptığı sunumlar ile başlayan program Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmaları ile devam etti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın konuşmalarının ardından program Vali Seddar Yavuz’un konuşmalarıyla devam etti.

Gönülden Gönüle projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz; “Kıymetli eşimle beraber yıllardır yürüttüğümüz ve daha çok, insanların gönüllerine dokunan, onların ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye çalıştığımız bir projemizdir: Gönülden Gönüle. 2004 yılından bu yana görev yaptığımız her yerde eşimle birlikte kapı kapı geziyoruz. Bugün itibariyle bu rakam 90 binin çok üzerine çıktı. Şehrimizde de ciddi bir sayıya ulaştık. 10 bin 454 aile ile gönül köprüsü kurduk. Bu ziyaretlerimizde sadece uğrayıp ayrılmıyoruz. Mesela 129 kişinin istihdamını sağladığımızı, 4 binin üzerinde insanımıza gıda yardımı yaptığımızı, 5172 aileye maddi yardım yapıp, 3366 kişinin tedavisini üstlendiğimizi, 982 öğrencimizin eğitimine destek verdiğimizi, 910 yaşlımızın çeşitli sorunlarını çözdüğümüzü, 231 ailenin de ev eşyalarını aldığımızı söyleyebilirim. Daha burada sayamadığım pek çok desteği ve yardımı sağladık.”

Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesine ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Yavuz; “Dezavantajlı çocuklarımıza yönelik başlattığımız ve tamamen her şeyi ile bana ait olan bir projedir ÖNEM Projesi. Sahip çıkamadığımız her bir evladımız bizim için kayıptır. Şikayet etmek yerine ben ne yapabilirim sorusunu sormak herhalde en doğru yoldur. Sevgi ve şefkat yoksunluğundan kaynaklı ve parçalanmış ailelerin giderek çocuklarından koptuğu bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle okul rehberlik servisleri ile bir çalışma yapıyoruz. Psikolojik, sosyal, ekonomik, akademik sorunları olan çocuklarımızı tespit ediyoruz. Maalesef yaptığımız çalışmalar neticesinde 21 bin 309 çocuğumuzun bu kapsamda olduğunu tespit ettik. Bunların içerisinde göz teması kuramayan, soru sorulduğunda cevap veremeyen hatta hiç konuşamayan çocuklarımız var. Sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde kıvranan, yarın toplumsal maliyeti çok daha yüksek hale gelebilecek bir kitleden bahsediyoruz. Biz buna ilk defa 2009 yılında Gaziosmanpaşa Kaymakamlığım sırasında başladık ve bütün görev yerlerimde de bunu ısrarla uygulamaya devam ettik. Kocaeli ÖNEM projemiz kapsamında 18 başlık altında 7007 faaliyet yaptık. Bu faaliyetlere 82 bin 289 öğrenci katıldı. Kaynaştırma eğitimi ile beraber bu faaliyetlere katılan çocuk sayısı 450 bin 550 oldu. Şu anda çocuklarımızı eşleştirdiğimiz hami sayısı ise 5 bin 708’dir. Benim ve eşimin hamiliklerini üstlendiğimiz 6 çocuğumuz var. Dün eşim bu evlatlarımızı yakınlarıyla beraber Valilik konağında misafir etti. Konuşamayan, hiç kimse ile iletişim kuramayan bir çocuğumuz dün ilk defa konuştu. Bana herhalde dünyaları bahşetselerdi bu kadar etkilemez, bu kadar mutlu etmezdi.”

Sözlerinin devamında ise Vali Yavuz şunları kaydetti: “Sosyal yardım ve sosyal hizmet konusunda bir devrim yaptığımızı çok açık ve net şekilde görebiliriz. 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. Pandemiyi elbette bir sağlık krizi olmaktan çok siyasal sistemleri test eden bir meydan okuma olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bu testi başarı ile geçtiğimizi söyleyebilirim. Bunu özellikle girişimcimizin, sanayicimizin cesareti, risk almadaki becerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ve koordinasyonu, kriz ve sorun çözme becerileri ile birleştirdiğimizde dünyada parmakla gösterilebilecek bir organizasyon gerçekleştirdiğimizi övünerek söyleyebiliriz. Türk ihracatı hep 165, 175, 180 Milyar Dolar bandında gider gelirdi. Dikkat ederseniz pandemiye, felaket tellallığına rağmen son 1 yıl içerisindeki ihracatımız 243 Milyar Dolar seviyesine ulaştı. Sizler üretmezseniz yatırım yapmazsanız, hükümetimiz ve devletimiz size imkan sunmazsa bu rakamlara ulaşabilmek mümkün değil. İş insanlarımız yer arıyor ve yatırım yapma peşinde. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, fiyat artışlarını görüyoruz, enerji fiyatlarını biliyoruz. Buna rağmen Türk insanı dimdik ayakta. Bu millet hep önde olmayı şiar edinmiş, lider olma sevdasında bir millet. Biz yönetilemeyiz. Bizim onurumuza, gururumuza dokunur bu. Sizlerin bu gayret ve çabası gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Bu şehirde şu veya bu şekilde fiyat artışları var. Gıda fiyatlarından ya da başka sorunlardan etkilenen vatandaşlarımız olabilir. Gelin hep beraber bu insanlarımıza sahip çıkalım.”

Sosyal yardım ve hizmetler konusunda devrim yapıldığına vurgu yapan Vali Yavuz; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarak çok ciddi yardımlar yapıyoruz. Bu yıl içerisinde şu ana kadar 22 Milyon nakdi yardım yaptık. Engelli maaşları ile eşi vefat eden kadınlara ödediğimiz miktarlar buna dahil değil. 11 bin kişiye evde bakım hizmeti verdik. Sosyal yardım ve sosyal hizmet konusunda bir devrim yaptığımızı çok açık net şekilde görebiliriz. Siz değerli hayırseverlerimiz 35 bin 428 gıda ve temizlik kolisi ile alışveriş kartı verdiniz. Bizatihi Kaymakamlarımızla birlikte bizler ev ev dolaşmak suretiyle bütün ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve yaklaşık 53 bin haneye teslim ettik. Bunların yanında Vakıflarımızın imkanlarını da nakdi olarak değerlendirdik. Sadece Ramazan ayı içerisinde sizlerin ve Devletimizin katkısıyla 20 Milyon TL’ye yakın yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sizlerin gerek eğitim, gerek sağlık alanında desteklerini her daim görüyoruz. Sizlerle beraber çalışıyoruz. Yetim çocuklarımız, ekonomik yoksunlukları olan çocuklarımız var. Biz her yıl olduğu gibi eşimle beraber bayramlıklarını alarak teslim etmeyi şiar edindik. Nitekim her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramında da Kurban Bayramında da bu kardeşlerimizin giyim ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık, karşılamaya da devam edeceğiz.”

Vali Yavuz konuşmaların devamını şu sözlerle tamamladı: “Bilim insanı olarak kendilerini Türkiye’de de dünyada da ispat etmiş bir Rektörümüz var ve burada 80 bine yakın okuyan öğrencimiz var. Bunlar Türkiye’nin her bir yanından gelen öğrencilerimiz. Bazı OSB’lerimiz büyük bir özveri göstererek gençlerimize burs veriyor, ama vermeyenler de var. Buradan çağrıda bulunuyorum: lütfen üniversiteli öğrencilerimizle ilgilenin, bu çocuklara imkan sağlayın. Bu çocuklarla temasınızı arttırın. Üniversitemizde benim de üyesi olduğum bir vakfımız var çok güzel işler yapıyor. Lütfen üniversitemizle daha sıkı iş birliği içerisine girelim. Orayı ihmal etmeyelim, orada gençlerimiz var. Bu yüzden üniversitelerimize ilgi ve alakayı arttıralım. Bu gençler bizim gençlerimiz bunlara sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlere minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Yapmış olduğunuz tüm hayırlarınızı Rabbim yüce katında kabul etsin. Sizlere bol ve bereketli kazançlar nasip etsin, işleriniz yürüsün ve daha çok hayır yapın. Ben hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yardımların, desteklerin artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz Hanımefendi ile birlikte, OSB ve Limanlarımızın başkan ve yetkilileri ile sanayici ve iş insanı 64 hayırseverimizi özellikle geçtiğimiz Ramazan ayında yapmış oldukları sosyal yardımlardan ötürü tebrik edip, teşekkür belgelerini verdiler. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.