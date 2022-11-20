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Yaşlılar Ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi üyelerine ilk yardım semineri

Yerel 20.11.2022, 11:00
Yaşlılar Ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi üyelerine ilk yardım semineri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezine üye 65 yaş üstü yaklaşık 100 vatandaşa “İlk Yardım Farkındalık Semineri” düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezine üye 65 yaş üstü yaklaşık 100 yaşlı vatandaşa “İlk Yardım Farkındalık Semineri” düzenledi.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Aile Yaşam Merkezlerimizde düzenlediğimiz ilk yardım eğitimleri serimize bugün Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezimizde devam ediyoruz. İlk yardım eğitimlerimizi tüm aile yaşam merkezlerimizde sürdürmeye devam edeceğiz” derken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Sorumlusu Sema Özsoy, şunları söyledi:

“65 yaş üzeri üyelerimize evlerinde olası bir kazaya etkin müdahale edebilmeleri için ilk yardım eğitimi düzenledik. Eğitime katılım ve ilgi oldukça fazlaydı. Periyodik aralıklarla eğitimlerimize devam edeceğiz.”

 ÜYELER BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME İMKÂNI BULDU    

ABB İlk Yardım Eğitmeni Damla Yücel ise “Her yaştan vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Bugün burada yaşlılar için ilk yardım farkındalık eğitimi veriyoruz. Cankurtaran bu bilgiler her yaşta vatandaşımız için çok gerekli. ‘Biliyorsak müdahale edelim bilmiyorsak dokunmayalım’ sloganını buradan vurguluyoruz” diye konuştu.

       İlk yardım eğitimine katılan üyeler ise memnuniyetlerini şu sözlerle anlattı:

-Asuman Ulu: “Böyle bir ortamda böylesi yararlı eğitimlerin verilmesi çok güzel. İnsanlarla bir araya gelen herkesin ilk yardımı bilmesi gerekiyor. Yıllar sonra yeniden ilk yardım eğitimi alarak bilgilerimi güncellemiş oluyorum.”

-Funda Kırsakal: “Uzun zamandır buraya üyeyim. Eğitimler çok yararlı geçiyor. İlk yardım her yerde gerekebilir. İnsanlara doğru ve bilinçli yardım edebilmek için çok önemli bir eğitim.”

-Enver yüksel: “Eşimle birlikte burada çeşitli kurslara geliyoruz bizim için çok faydalı oluyor. Bugün de ilk yardım eğitimi aldım ve benim için çok faydalı oldu. Görünmez kazalarda doğru müdahale edebilmek için bu eğitimleri sık sık almak gerekiyor.”

-Afife Ertan: “Burada yapılan tüm faaliyetler güzel. İlk yardım eğitimine koşarak geldim. Gayet güzel anlatıyor hocalar. Bilmediklerimi öğrenme şansım oldu. İlk kez katılıyorum ve çok beğendim.”

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