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Yaşlı ve Engelli Denizli Kart'ta vize dönemi

Yerel 20.11.2022, 11:30
Yaşlı ve Engelli Denizli Kart'ta vize dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu, 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer "Denizli Kart" sahipleri için vize dönemi başladı. Son vize tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi ulaşımda ücretsiz olarak kullanıma sunduğu 65 yaş ve üzeri yaşlı, engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin kartları için vize dönemi başladı. Bu kapsamda ücretsiz Denizli Kart kullanım hakkı olan 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların, ayrıca yasal haklarından dolayı otobüs ulaşımından ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar kartlarını vize yaptırmaları gerektiği duyuruldu. Vize yaptıracak 65 yaş ve üzeri Denizli Kart sahiplerinin kimlik bilgilerini içeren kimlik, ehliyet gibi resmi bir belge, engelli kartı hak sahiplerinin ise kimlik ve geçerlilik süresi devam eden güncel raporlarını göstererek vizelerini gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

Vize işlemi 2 yıl boyunca geçerli olacak

Ücretsiz engelli Denizli Kart çıkarmak için % 40 ve üzeri engelli heyet raporu ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu açıklanırken, 65 yaş ve üzeri yaşlılar için de kimlik bilgilerini içeren 1 adet fotokopi (kimlik, ehliyet vb.) ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerekli olduğu ifade edildi. Vesikalık fotoğrafların ise son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerektiğine dikkat çekildi. Bu sene vize işlemlerini gerçekleştirecek hak sahiplerinin 2 yıl boyunca vize yenileme işlemi yaptırmalarına gerek kalmadan ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecekleri ifade edildi.

Vize işlemleri nerede yapılacak?

İlgili vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye ait; Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Kart Dolum Merkezi, Kampüs (Son Durak) Kart Dolum Merkezi ve Çınar (Kapalı Spor Salonu Yanı) Kart Dolum Merkezinden yaptırabileceği belirtildi. 31 Aralık 2022 tarihine kadar vize işlemini yaptırmayan söz konusu Denizli Kart sahiplerinin vizeleme işlemini yaptırana kadar kartlarını kullanamayacakları açıklandı.

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