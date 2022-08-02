Yasemin Caddesi hizmete açıldı

Adana’nın dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, Yasemin Caddesi’ndeki asfaltlama işlemini tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine açtı.ADANA (İGFA) - Yeşil Bulvar’dan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na geliş istikametindeki Yasemin Caddesi’nde 9 bin 379 ton asfalt serme çalışması gerçekleştirildi. Kaldırım ve bisiklet yolu çalışmaları da tamamlanan Yasemin Caddesi’nde peyzaj ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayıp, Kozan Yolu Buruk Mezarlığı’nın ilerisine çıkan Yasemin Caddesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kent trafiğini rahatlatması açısından önem verdiği projeler arasında yer alıyor.

Adana için önemli bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, halkı büyük projelerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Ahmet Zenbilci Bulvarı, Deliçay-Erkan Koleji yolu, Ray Sokak ve Üniversite Yolu’nda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.