Yapı Denetimciler 'standartlık' istiyor

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu hakkında belediyeler arasındaki farklı uygulamaların tek tip haline gelmesi amacıyla Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ev sahipliğinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde düzenlenen istişare toplantısıa; il müdür yardımcıları, şube müdürleri, belediyelerin imar müdürlerinin yanı sıra OSB’lerin yetkilileri ile yapı denetim firmaları yetkilileri geniş katılım sağladı.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi üyelerinin yaşadığı sorunları özetleyen Başkan Esra İnhanlı, sorunları paylaştı. 4 ana başlıkta sorunlarını özetleyen İnhanlı, "İlki mimari projelerin havuza gönderim süreçlerinde yaşadığımız sorunlar. İkincisi atama yapıldıktan sonraki ilk süreç. Üçüncüsü ruhsat alımı sonrasında yaşanan farklılıklar. Dördüncü başlığımız da kullanma izni süreci. Bu dört başlığın altları epeyce dolu. Biz sorunları tespit ederek çözümlerini de beraberinde sunuyoruz. Kimsenin işine karışmadan, yapıcı olmaya gayret ediyoruz ve ilgili mercilerden ivedilikle çözüm beklediğimizi dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU SORUN PEK ÇOK İLDE YAŞANIYOR”

Belediyeden belediyeye değişen farklı uygulama yöntemlerine, Bursa dahil pek çok ilde rastlamanın mümkün olduğunun altını çizen Esra İnhanlı, “Herhangi bir belediye adı vererek, kimseyi hedef haline getirmek istemiyoruz. Biz yalnızca ilimizde uygulamada yaşanan bu farklılıkların sona ermesini istiyoruz. Bildiğimize göre yaşananlar sadece şehrimize has bir durum değil. Konunun muhataplarını bir araya getiren kıymetli Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Artık bu durumun sona ereceğine ve toplantıdan güzel sonuçlar alacağımızı umuyoruz” diye konuştu.