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Yangına dirençli köy projesi başlıyor

Yerel 03.11.2022, 08:27
Yangına dirençli köy projesi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Ormancılar Derneği ve Ege Orman Vakfı ile “Yangına Dirençli Köy Projesi”ni hayata geçiriyor. Yangınlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen proje Kemalpaşa'nın Yukarı Kızılca Köyü’nde başlayacak.İZMİR (İGFA) - Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütleri iş birliği ile önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Sivil toplum örgütlerinin orman yangınlarıyla mücadelede güçlü ve etkin bir şekilde yer almasını sağlamak, mevcut müdahale gücünü verimli kullanmak ve kentin müdahale kapasitesini artırmak için Türkiye Ormancılar Derneği ve Ege Orman Vakfı ile “Yangına Dirençli Köy Projesi” kapsamında protokol imzalandı. 

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem eğitim konusunda hem de acil müdahale için ekipman takviyesi konusunda ortak şekilde yapılması gereken bir çok çalışmanın bulunduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin köylere verdiği su tankerleri ile orman yangınlarına erken müdahale edildiğini ve yangınların büyümeden kontrol altına alındığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu çalışmalarla da orman yangınları ile mücadelede çok daha etkin sonuçlar alınacağına inanıyorum. Protokollerin çok kıymetli olduğunu biliyorum. Sadece İzmir için değil diliyorum ki ülke genelinde de  aynı uygulamalar yapılsın ve hepimizin en büyük hazinesi olan ormanlarımızı hep birlikte daha güçlü bir şekilde koruma imkanı bulalım” diye konuştu. 

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Perihan Öztürk 1995 yılından bu yana 27 yıldır ormanların sürdürülebilirliği için çalıştıklarını söyledi. Sivil toplum örgütü,  kamu ve belediye işbirliklerini çok önemsediklerini anlatan Öztürk, “Bu sadece bir kuruma veya gruba özel bir durum olamaz. Bütünsel olarak değerlendirmek lazım. Hep birlikte taşın altına elimizi koymamız lazım. Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığınız çalışmaları takdirle izliyoruz. İzmir için inanılmaz projeler geliyor. Birçoğuna biz de sizinle katılıyoruz. Şu an özelde böyle bir projeyi birlikte hayata geçiriyor olmak bizim adımıza hem gurur verici hem de çok özlediğimiz, beklediğimiz bir çalışmaydı” diye konuştu. 

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili yangınların küresel ısınmayla beraber büyük boyutlara ulaşarak günlerce sürdüğünü ve bunun sonucunda hektarlarca yaşam alanının yok olduğunu dile getirdi. Yangınların sadece ormanları değil, hayvanları ve yerleşim yerlerindeki insanların hayatlarını da tehdit ettiğini vurgulayan Yasemen Bilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu proje böylece her şeyi bütünleşik olarak uygulayabileceğimiz, herkesi bilinçlendirebileceğimiz, farkındalık yaratabileceğimiz bir projeye dönüşecek. Belki de Türkiye’ye örnek olacak. Çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum."

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara geçen yıl 28 Temmuz’da Antalya’da çıkan ve 15 gün boyunca süren orman yangınını anımsatarak, “1937 yılından bu yana cetveller tutuluyor. Yıllık ortalama 8 bin hektar civarında ormanlık alan yanıyor. Ama geçen yıl 15 günde 140 bin hektar ormanlık alan yandı. Yani 8 binin 15 katı. 15 günde 15 katı yandı. Bu anormal bir durumu ifade ediyor. Artık orman yangınları sadece Orman Genel Müdürlüğü’nün baş edebileceği bir durum olmaktan çıktı. Bir işbirliğine, geniş bir konsensüse ihtiyaç var. Orman Genel Müdürlüğü bu yapının ana sorumlusu ama özellikle büyükşehir belediyelerinin rolleri de önemli. Duyarlı, uyumlu toplum yapısını oluşturabilirsek, bu tür büyük yangınlara daha başlangıç aşamasında müdahale edileceğini düşünüyorum. Eğitimi, tüm toplumu kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak lazım” diye konuştu.

Türkiye Ormancılar Derneği İzmir İl Temsilcisi Kenan Öztan ise orman yangınlarında erken müdahalenin önemli olduğunu ifade ederek, “Eğer orman köylüsünün elinde araç varsa, büyük bir felaket önlenmiş olur. Büyükşehir belediyelerinin bu konuyu gündemlerine almaları, orman yangınları ile mücadeleye büyük katkı ve destek sağlayacak. Bu attığımız adım o nedenle çok önemli” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ise orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli bir adım daha attıklarını vurguladı. Derse, 18 kulede toplam 72 kamera aktif şekilde çalışan Akıllı İhbar Sistemi sayesinde, ormanlık bölgelerin yüzde 62’sinin kontrol altında tutulduğunu vurguladı. 

Yangına Dirençli Köy Projesi kapsamında risk analizleri yapılarak, İzmir sınırları içerisinde bulunan, yangın olasılığı yüksek orman içi ve bitişiğindeki mahalle ve köylerin, yangına karşı dirençli olması sağlanacak. Risk yönetimi kapsamında; yangın öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak müdahale, hazırlık ve iyileştirme çalışmalarının, eğitim ve uygulamalar ile desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca yangınların kaynağında önlenmesi, en aza indirilmesi, hassas dönemlerde yangınların belirlenmesi, mahalle halkından oluşturulacak eğitimli ve donanımlı ekip aracılığı ile ilk müdahalenin yapılması hedefleniyor. Proje ilk etapta Kemalpaşa'nın Yukarı Kızılca Köyü'nden başlayarak genişleyecek. 

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