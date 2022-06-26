Yalova sokakları yenileniyor

Yalova Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında parke yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Program dahilinde tespit edilen sokaklar tek tek incelenerek gerekli yenileme ve düzenlemeler yapılıyor.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi ekipleri, 14 mahalleyi kapsayan çalışmalarına Mazi, Postacı, Çetin, Sultan, Mehmetçik, Cengizhan, Cesur ve Öztürk Sokak’ta devam etti. Zamanla bozulan parke yollar kaldırılarak yenileriyle değiştirildi. Yeni açılan yolların ise parke düzenlemeleri yapıldı. Program dahilinde ilerleyen çalışmaların önümüzdeki günlerde kapsamı genişleyecek.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yalova için oluşturduğumuz yol haritası 2022 yılı içerisinde de devam ediyor. Bakımsız, yıllardır parkesi veya yolu olmayan sokakları tek tek tespit ettik. Ekibimle birlikte gerekli incelemeleri sezon başında yapmıştık. Yaz demek Yalova Belediyesi’nin daha çok çalışması demek. Vatandaşlarımıza daha çok hizmet etmek demek. Yakında asfaltlama çalışmalarımız da başlayacak. Yapılan düzenlemelerde sadece vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerime sabırları için teşekkür ediyorum” dedi.