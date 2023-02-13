Yağmurun başkenti Rize'nin suyu bitti!

Rize Belediyesi yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan düşüş nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada özelde ilimizde ve genelde ülkemizde ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı görüldüğüne dikkati çekildi.

Bu yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarında da ciddi düşüşler meydana geldiği vurgulanarak, "Son zamanlarda su kaynaklarımızda yağışların azlığı ve kar yağışı ile birlikte don olaylarının yaşanmasıyla azalan su kaynakları, şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp su kesintilerinin nedeni yağışların azlığı ve don olaylarının varlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica etmekteyiz" çağrısında bulunuldu.