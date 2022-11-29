Yabancı öğrenciler Manisa'yı yakından tanıdı

20 farklı ülkeden Manisa’ya gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil- Mer bölümü öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin rehberliğinde kenti gezdiler. Kentin tarihi ve kültürel yerleri gezen öğrenciler ev sahipliği dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil-Mer bölümü öğrencileri kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

20 farklı ülkeden Manisa’ya gelen 45 öğrencinin ilk durağı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında şehre kazandırmış olduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu oldu. Öğrenciler, Çanakkale Savaşı’nın canlandırılması yapılan diorama salonunda Çanakkale Savaşı’nın detaylarını yetkililerden öğrendi.

Öğrenciler, daha sonra Sultan Camii ve Tıp Müzesini gezdi. Ardından, Mimar Sinan’ının Ege Bölgesi'nde bilinen tek eseri olan Muradiye Camii’nin ziyaret ettiler. Daha sonra Yeni Hanı gezen öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde yemek molası verdiler.

Öğrenciler, yemek molasından sonra Şehzadeler Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şehzadeler Park’ı gezdi. Grubun buradan sonraki rotası Yunusemre Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Müzesi oldu. Osmanlı Müzesini de rehberler eşliğinde ilgiyle gezen grubun son durağı burası oldu. Gün boyu Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekle Manisa’ya gezen öğrenciler memnuniyetini paylaştı.