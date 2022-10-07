Yabancı akademisyenlerden Hatay'a övgü

Hatay Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılan Üroloji Kongresi sona erdi.HATAY (İGFA) - Fonksiyonel Üroloji’de Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi’nin kapanışı yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın açılışına katıldığı, Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde, Hatay Valiliği, HBB, HMKÜ ve İSTE desteğiyle yapılan İngiltere, Belçika, İtalya, Güney Kore, Makedonya, Mısır, İran gibi ülkelerden 50’ye yakın üroloji asistanı ve üroloğun katıldığı Fonksiyonel Üroloji’de Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi sona erdi.

Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Emre Huri, projenin Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde bir Avrupa Birliği Projesi olduğuna değinerek, “Bu projede fonksiyonel ürolojide temel cerrahi operasyonlar için Ar-ge ürünü olarak geliştirdiğimiz üç boyutlu medikal baskı ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak, ürettiğimiz modellerle eğitimler

veriyoruz. Bu projenin kapanış toplantısını yapıyoruz. Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın bize çok desteği oldu. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Sherif Mourad kongre kapanışında modern teknolojilerle genel cerrahi tekniklerini buluşturan önemli bir projeye imza atıldığını söyleyerek, “EuroSOMT’u yarattığımız için çok mutluyuz. EuroSOMT için resmi adıyla Avrupa Modern Teknolojiler Okulu diyebiliriz. Gençlere cerrahi teknikleri ve anatomiyi modern teknolojileri kullanarak öğretmek için bir model üretmeye çalışıyoruz ki bu çok önemli. Hatay’da olduğumuz için çok mutluyuz, çok güzel bir şehir. Cami ve kiliseleri gezdik, Rahmi Doğan ve Lütfü Savaş’ı ziyaret ettik ve onlarla tanıştığımıza çok memnun olduk, bizimle çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim” dedi.

“Elisabetta Costantini, kapanışta yaptığı konuşmada, “Bu çok uluslu ürünün temsilcilerinden biri olan bir üniversitedeyim. Bence özellikle üroloji alanında büyük geleceği olan bir ürün modeli. Hatay’da olmaktan dolayı gerçekten minnettarım, dünyada benzeri olmayan bir yer. Tarihini keşfetme fırsatım oldu ki tüm insanlık tarihini kapsayan bir tarihi var ve bu gerçekten muhteşem. Bu organizasyon için çok teşekkür ederim. İnsanlık yararına bilim ve tarihi bu organizasyonla birleştirmiş olduk” dedi.