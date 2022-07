Vatandaşın tercihi halk et kombinası oldu

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların ilk tercihi oldu. Bölgenin en büyük ve en modern mezbahası olan Belediye Halk Et Kombinası, Kurban Bayramı’nda deneyimli kadrosu, teknolojik araç ve teçhizatlarıyla verdiği hizmetle Çorum halkından tam not aldı.

ÇORUM (İGFA) - Kurbanlarını belediye mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlar da Belediyenin verdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Kurbanlarımızı belediyemiz mezbahasında kestirdik. Son derece hijyenik bir ortamda işinin ehli personel tarafından işlemlerimiz çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Belediyemizin vermiş olduğu mezbaha hizmetlerinden çok memnun kaldık. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Altyapısı Belediyemiz tarafından hazırlanan 9 farklı bölgedeki kurban kesim yeri, görevli personel tarafından sürekli olarak temizleniyor. Kurbanlıkların iç organlarının atılması için açılan kuyular ise iş makineleri aracılığıyla boşaltılıyor.