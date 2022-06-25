Vatandaş şehitlik için isyan etti, Keşan Belediyesi çiçeklendirdi

Edirne’de Şehitlik Parkı içinde Şehitliklerin kötü durumuna isyan eden şehit yakınları, “Şehitlik zeminindeki beton alanın da düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.ERDOĞAN DEMİR- KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) – Edirne’de Şehitlik Parkı içinde bir süre önce basında kötü hali yer alan ve otların kapladığı Şehitlik Anıtı’nda Keşan Belediyesi ekiplerince otların biçilmesi ve şehitliklerin çiçeklendirilmesi ile çirkin görüntü ortadan kalktı.

Şimdi de Şehitlik Anıtı’nın önündeki beton zeminde yer yer görülen kırılmalar ve kötü durumun ortadan kaldırılması bekleniyor.

Vatandaşlar ve şehit yakınları şehitlikte yaşanan o eski çirkin görüntünün kaldırılması nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na teşekkür ederek, “Umarız ki sayın başkanımız en kısa sürede buranın zeminindeki çatlak ve kırık alanları da tamir ettirir ve burayı ışıklandırarak insanların gece de ilgisini çekecek ve ziyaret edilecek bir mekan haline getirmek için gerekli çalışmayı başlatır” dedi.