Vatandaş Başkan'dan hesap soracak! Bugün başlıyor

Denizli’de her ayın ilk çarşamba günü vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinlediği halk günü buluşmalarına devam eden Başkan Osman Zolan, bugün saat 09.00'da hemşehrileriyle bir araya gelecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla ara verdikleri halk günü buluşmalarına devam ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Günü buluşmalarında vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinleyen Başkan Osman Zolan, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 09.00'da hemşehrileriyle bir araya gelecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde vatandaşların istek, öneri ve dertlerini dinleyecek Başkan Zolan, salgın nedeniyle ara verdikleri halk günü buluşmalarına devam ettiklerini belirterek, “Salgın nedeniyle buluşmalarımıza ara vermiştik. Biz her mahallemizde, sokaklarımızda, düzenlediğimiz ve katıldığımız tüm etkinliklerde hemşehrilerimizle buluşuyoruz ama Halk Günü'nün ayrı bir özelliği var. Bu günümüzün tamamını vatandaşımız ile birlikte geçirip, onların istek, öneri ve sorunlarını dinliyoruz. Görüşmek isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.