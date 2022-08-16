Van Valiliği'nin 'yasak' kararına sendika tepkisi!

Van Valiliği'nce şehir merkezinde başta parklar olmak üzere bir çok alanda basın açıklaması yapılması yasaklamasının ardından Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi, konuya ilişkin yasaklar için yargıya başvurdu.Express Haber / VAN (İGFA) - Van Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvuran Eğitim-Sen, Sanat Sokağı, Sanat Parkı, Feqiyê Teyran Parkı, Musa Anter Parkı, Dabbaoğlu Parkı, Ehmedê Xanî Parkı, Kent Park, VAN-TSO Parkı, Kurtuluş Parkı, Büyükşehir Parkı, Kadın Parkı, Sağlık Sokak ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanında bulunan Millet Bahçesi ile ilgili Van Valiliği'nin kararının kaldırmasını istedi.

Yapılan başvuruda, anayasal bir hak olan “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü” hakkının Van’da Valilik kararınca ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi.

Van'daki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından birçok dava açılmış olup, davalar halen devam ettiğine vurgu yapılan başvuruda, "Valilik, yıllardır 15 günde bir karar almak suretiyle kesintisiz olarak devam ettirdiği gösteri ve yürüyüş hakkını kısıtlayan tüm kararların yürürlükten kalktığını belirterek hukuka aykırı uygulamalarına son verirken, bu kez de şehir merkezinin nerdeyse tamamında; vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve sendikaların toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarını kullanmasını engelleme yoluna gitmiştir. Kaldı ki; davalı idare yıllardır gösteri, toplantı ve yürüyüş hakkının kullanımını hukuka aykırı olarak engellediği işlemlerinde olduğu gibi davaya konu yasaklama gerekçesinde belirtilen varsayımların hiçbirinin dahi gerçekleşmediği ve böylelikle idarenin soyut ve ispatlanması imkansız gerekçeler üreterek sistematik olarak Van ili mülki sınırları içinde Anayasal hakların kullanımını yasaklamaktadır” görüşlerine yer verdi.

Başvuruda ayrıca Valiliğin yasalara aykırı olarak aldığı yasaklama kararları sonrası basın açıklaması yapmak isteyenlere orantısız ve ölçüsüz olarak müdahalelerde bulunulduğuna dikkat çekildi. Sendika üyeleri, alınan yasaklama kararının 15 günlük süreyi kapsaması ile uygulanması halinde telafisi mümkün olmayacağından idarenin savunması alınmaksızın derhal yürütmenin durdurulmasını talep etti.