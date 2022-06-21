Van Muradiye yine sallandı!

AFAD'ın verilerine Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hatırlanacağı gibi dün akşam saatlerinde de merkez üssü Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yine AFAD verilerine göre Van'da merkez üssü Tuşba ve Muradiye olan 1,5 ile 2,0 büyüklüklerinde farklı depremler kaydettiği gözlendi.