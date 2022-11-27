Van Gölü yeniden hayat buluyor

Van Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan Van Gölü’ndeki dip çamuru temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şuana kadar gölden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi çevreci projeleriyle Van Gölü'ne hayat vermeye devam ediyor. Gölde yılarca biriken çamur ve balçığın temizleme çalışmalarını sürdüren ekipler, 1. Etaptaki çalışmalarında sona gelirken, 2 ve 3. Etaplarda da çalışmalarına başladı.

3.755 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kirlilikten arındırılıyor. Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü’nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması amaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda 1 yılı aşkındır süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 615 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Sahil kısmında başlatılan 1. Etaptaki çalışmalar yüzde 90 civarında tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. Etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. Etapta ise çalışmalar sürüyor.

50 iş makinesi ve 65 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedeflenen projede, şu ana kadar 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahili, Edremit Sahil Limanı, Akdamar Adası Limanı ve Gevaş Balıkçı Barınağı gibi alanlar da dip çamurundan arındırılırdı.

Dip çamuru temizliği, gölün ekosistemine olumlu katkı sağlarken, temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yıllar sonra çok sayıda kuş türü tekrar görülmeye başlandı.