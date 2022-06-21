Van'a 'Hızır' olacak sosyal proje

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen ve ihtiyaç sahiplerinin sorunlarına kısa zamanda çözüm bulacak ‘Sosyal Destek Hızır Van Projesi’nin’ lansmanı yapılarak start verildi.VAN (İGFA) - Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen lansman toplantısında, projenin aşamaları ve sistem üzerinden nasıl takip edileceği slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Vali Yardımcıları Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve projede çalışacak personel katıldı.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı, hayırlı bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

150 kişilik ekibin sürekli sahada olacağını dile getirdi. Kimsesizlerin kimsesi olacaklarına vurgu yapan Vali Dr. Ozan Balcı, ilin tamamında uygulanacak proje için iletişim hatlarının, WhatsApp ve sosyal medya hesaplarının açıldığını dile getirdi.

Vali Dr. Ozan Balcı, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilirken okul müdürleri, imamlar, muhtarlar ve o mahalledeki milletin derdiyle dertlenenlerin kendilerine bu insanları yönlendireceğini belrterek, "Bunu bir ödül olarak düşünün. Elimiz ayağımız tutuyor. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bir yetimin başını sıvazlamak, öksüzün sırtını sıvazlamak, bir yaşlının halini sormak, bir yatalak hastanın yarasına merhem olmak. Kazanın kaynıyor mu? Soban yanıyor mu? diye soracağız. Van'daki birinin derdi bizim derdimizdir. Onun ıstırabını dindirmek bizim görevimizdir. Bu bizim mutluluğumuzdur. Bizler kardeşiz. Onun için kardeşler birbirine yardım etmeli. Bu bizim ahiretimize ve bu dünyamıza katkı sağlar. Bu bir gönül projesi. İnşallah Türkiye’ye örnek olacaktır. Yapılacak iyilik şehre gelecek kazayı, belayı bertaraf eder. Biliyorsunuz yetimlerin uğruna, öksüzlerin uğruna, hastaların uğruna, yatalak hastaların uğruna yüce Allah kazayı belayı bile bertaraf eder. Bu işi aşkla, şevkle yapmamız lazım. Bunu çok önemsiyorum. Van, kadim bir şehir. Van'da derdi olanın yanındayız. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum" diye konuştu.

Vali Dr. Ozan Balcı konuşması sonrasında alanda çalışacak ekiplerle tanışıp hatıra fotoğrafı çektirdi.