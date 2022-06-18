Vali’den öğrencilere YKS tavsiyeleri

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, YKS’ye girecek olan devlet himayesindeki öğrencilerle söyleşi etkinliğinde buluştu.AMASYA (İGFA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, YKS’ye girecek olan devlet himayesindeki hafta sonu Yükseköğretim kurumları sınavına girecek olan öğrencileri motive etmek için düzenlenen söyleşi etkinliğine katıldı. Etkinliğe ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Burada öğrencilerimize hitap eden ve hayata dair tecrübelerini paylaşarak, yükseköğretim kurumları sınavında başarılar dileyen Vali Mustafa Masatlı, şunları ifade etti: “Bu hafta sonu milyonlarca öğrencimiz gibi sizler de hedefinizdeki üniversiteye adım atmak için yükseköğretim kurumları sınavına gireceksiniz. Öncelikle hepinize başarılar diliyorum. Bu sınav her ne kadar eğitim hayatınız açısından önemli olsa da, şunu bilmenizi isterim ki; hiçbir şeyin sonu değildir. Bu sınavda istediğiniz hedeflere ulaşamazsanız dahi, bu sizi asla üzmemeli ve gelecekteki hedeflerinize ulaşmak için sizleri teşvik etmelidir. Sizler Devletimize emanetsiniz. Sizlerin hayatta başarılı olması ve iyi noktalara gelmesi bizleri mutlu edecek ve gururlandıracaktır. Ben hepinizin bu sınavdan başarılı bir şekilde alnınızın akıyla çıkacağına yürekten inanıyorum. Şimdiden hepinizi tebrik ediyor, sizlere başarı, sağlık ve mutluluk dolu ömürler temenni ediyorum.”

Etkinlikte daha sonra evlatlarımızla sohbet eden Vali Mustafa Masatlı, kendilerine eğitim ve hataya dair öğütlerde bulundu.