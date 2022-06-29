Vali Yazıcı “2022 Yılından Umutluyuz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Geleneksel Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Buluşmasına katıldı. 2022 yılı için umutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, turizm sektör temsilcilerine kalite standartlarınızdan şaşmayın vurgusu yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Manavgat ilçesinde bir otelde gerçekleşen Geleneksel AKTOB Buluşmasına Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, TUROFED Başkanı Suriri Çorabatır ve turizm sektör temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise video konferans sistemiyle katılarak selamlama konuşması yaptı.

Turizm sektör temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı; “Antalya turizmine çok olumlu bakıyorum. Gelecekte daha iyi şeyler görüyor ve daha iyisinin olacağına inanıyorum. Antalya turizmi Kovid döneminde rüştünü ispatladı. Kovid döneminde misafir ağırlamak çok zordu. Sektör temsilcilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güvenli turizm sertifikasyonuna uydu ve Antalya başardı. Başardığı için de bence bunun ürünlerini toplamaya başlayacağız.” dedi.

2022 sezonun iyi gittiğini değerlendiren Vali Yazıcı; “İstatistiklerimiz, verilerimiz çok güzel. Cumartesi günü bir rekor kırdık. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına 1003 uçak inip kalktı. Bu şuana kadar ki en yüksek sayı. Cumartesi günü 81 bin 172 misafirimiz Antalya Havalimanımızdan şehrimize girdi. Daha çok misafir ağırladığımız günler de oldu ama gidişatımız iyi.” İfadelerine yer verdi.

Antalya’nın tarım ve turizm olmak üzere iki ana sektörü olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı “Tarımda da turizmde de dünya standartlarında iş üretiyoruz, mal üretiyoruz ve hizmet üretiyoruz. Bunun da ispatı tarımda dünyanın her yerine ürün ihraç ediyoruz. Turizmde de dünya standartlarında tesislere ev sahipliği yapan ve kaliteli hizmet sunan bir turizm şehriyiz. En kaliteli ve en ucuz hizmeti biz veriyoruz. Lakin hizmet sektörü gerçekten çok zor. Kalitedeki en küçük düşüşler, hizmetin sunumundaki basit ve küçük hatalar süreç içerisinde sizi zora sokabilir. Ülkemizi de Antalya’mızı da zora sokabilir. Lütfen yakaladığımız standardın altına düşmeyin. Personelinizi bu konuda daha titiz olmaya davet edin. Onları uyarmaya, denetlemeye devam edin.” dedi.

Turizm sektörüne insan kaynağı hazırlama noktasında eğitimle ilgili çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; “İnanıyorum ki, bir kaç yıl sonra sektörde eleman kalitesi ve eleman bulunmasıyla ilgili daha az sorunlarımız olacak. Ama mevcut kalitemiz ve standardımızı kaybedersek bunu başaramayız. Antalya’mızın şöyle bir sorunu var. Antalya basit bir turizm şehri değil. Bu ülkenin turizm gelirlerinin yaklaşık olarak üçte birini temin eden bir şehir. Türkiye’yi temsil eden, Türkiye’nin vitrini olan bir şehir. Dolayısıyla Türkiye anlamında bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunuza ve böyle hareket edeceğinize inanıyorum. Allah nazarlardan saklasın. 2022 sezonunun, iyi geçeceğine inanıyorum. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizin işlerinizi kolaylaştırmak adına çalışmaya ve hep birlikte ülkemizin ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Kazancınız bol ve bereketli olsun.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Vali Ersin Yazıcı’ya plaket takdim etti.