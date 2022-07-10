Vali trafik denetiminde! Çocuklara düdük, araç sürücülerine kolonya, çikolata

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, önemli bir geçiş güzergahında yer alan Değirmenboğazı Yol Kontrol Noktasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetiminde sürücülere uyarılarda bulunan Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler, araçlardaki çocuklara düdük, oyuncak, araç sürücüleri ve yolculara kolonya, çikolata ile çeşitli hediyeler verdiler.

Vali Şıldak, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu'nun da bulunduğu trafik uygulamasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla Balıkesir'de trafiğin çok yoğun olmasına rağmen herhangi bir noktada tıkanma yaşanmadığını söyledi. Şıldak, "Çok sayıda ekibimiz yollarımızda trafik güvenliğini sağlıklı bir şekilde sağlamak için görev başındalar. Emniyet birimlerimizden asayiş konusunda 485 ekibimiz 1.866 personel ile görev yapacak. Jandarmamız ise kendi bölgesinde asayiş hizmetlerinde 499 ekibimiz 1.402 personelle hizmet verecek. İlimizin her noktasında bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için bütün kurumlarımızın planlamalarını, hazırlıklarını, tedbirlerini aldığını söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Sürücülerin araç kullanırken cep telefonundan kullanmamalarının altını çizen Şıldak, tüm vatandaşlara aileleriyle birlikte iyi bayramlar diledi.