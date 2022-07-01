Vali Su: “İşimiz vatandaşımıza hizmet sunmaktır”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sur ilçesi’nde Küçük Akören-Özekli-Yayıkçukur-Vural grup mahalle yolunun açılışı yapıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: “İşimiz vatandaşımıza hizmet sunmaktır. Biz şuna inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir. Sizin rızanızı, gönül hoşnutluğunu almamız Allah'ın rızasına vesile olacaktır. Sadece yol ile değil bunun dışında parklarla, gençlik merkezleriyle, spor salonları ile kadınlarımıza, gençlerimize, vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapılan Küçük Akören-Özekli-Yayıkçukur-Vural grup mahalle yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca 2022 asfalt sezonu kapsamında 10 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğinde Küçük Akören-Özekli-Yayıkçukur-Vural grup yolu tamamlandı.

Vali Su, Özekli mahallesinde düzenlenen yol açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır’da her alanda ve sektörde çok önemli hizmetleri Valilik, YİKOB, Büyükşehir Belediyesi kanalıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte ihtiyaç doğrultusunda hizmet sunduklarını belirten Vali Su, “Her alanda eğitim, sağlık, altyapıda, üst yapıda çok güzel hizmetler gerçekleştirilmiş ama eksiklerimiz var. Bunları da hızla tamamlamak için üstün bir gayret sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Su, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde yol çalışmalarına özel önem verdiklerini belirterek, şunları dile getirdi;

“2022-2023 sezonunda geçen yıldan yapılıp ikinci katı yapılmayan 800 kilometre ikinci kat asfaltları, bu seneki birinci kat asfalt, sathi kaplama asfalt ve bunların tekrar ikinci katını yani toplamda 2 bin 400 kilometre asfalt yapmayı planlıyoruz.”

Vatandaşa hizmet etmenin önemine vurgu yapan Vali Su, şöyle konuştu:

“Tüm arkadaşlarımıza, birimdeki müdürlerimize, memurlarımıza, tüm çalışanlarımıza şunu söylüyorum. Bizim görevimiz vatandaşa hizmettir. Cumhurbaşkanımız bizi buraya vatandaşlarımıza hizmet edin diye görevlendirmiştir. Her müdürün, her amirinin görevi vatandaşa hizmettir. Eğer gittiğiniz herhangi bir dairede, kurumda hizmetlerde aksaklık, eksiklik varsa, iyi muamele yapılmıyorsa mutlaka haberimiz olsun. Vatandaşımızın başımızın gözümüzün üstünde yeri var.”

Her alanda en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını aktaran Vali Su, şunları ifade etti:

“İşimiz vatandaşımıza hizmet sunmaktır. Biz şuna inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir. Sizin rızanızı, gönül hoşnutluğunu almamız Allah'ın rızasına vesile olacaktır. Sadece yol ile değil bunun dışında parklarla, gençlik merkezleriyle, spor salonları ile kadınlarımıza, gençlerimize, sağlığa yönelik hizmetlerle vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.”

Diyarbakır ile Özekli mahallesi arasında Büyükşehir Belediyesi otobüsünün seferlere başlayacağını belirten Vali Su, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ise, uzun yıllardır sorun olan Özekli mahallesi yolunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeni yapılan yolun sadece Özekli- Küçükakören arasını birbirine bağlamadığını 5 bin kişiyi olumlu etkilediğini ve Kocaköy ilçesinin tamamının ulaşımını rahatlatan bir yol olduğunu belirtti.

Kentin her bölgesinin önemli olduğunu kaydeden Çiftçi, şunları aktardı:

“İnsanlarımız güzel şeyleri hak ediyor, her yerde hak ediyor. Burada biraz daha fazla hak ediyor. Ben bu yolun hem Özekli’mize hem de Küçükakören’e, civardaki tüm mahallelere hayırlı olmasını diliyorum.”

Açılışın ardından Vali Su, Özekli mahallesinde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Programa AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman ve Alaattin Parlak, Abdurrahman Kurt, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katıldı.