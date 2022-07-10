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Vali Su, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Yerel 10.07.2022, 15:42
Vali Su, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Vali Ali İhsan Su, Valilik binası bahçesinde düzenlenen programda, vatandaşlarla bayramlaştı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Bayramlaşma töreni Vali Su’nun yanı sıra Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Milletvekili Ebubekir Bal, Milletvekili Oya Eronat, Jandarma Bölge Komutanı Dr. Fuat Güney, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile İlçe Kaymakamları, Kurum Müdürleri, Kamu görevlileri, Muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Su, bayramlaşma programında yaptığı, konuşmada, güzel bir Diyarbakır gününde, bayramlaşma programında beraber olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşadığını söyledi.

Kesilen kurbanların Cenab-ı Hak'ın nezdinde kabul olması temennisinde bulunan Vali Su, bayramın kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın zirveye ulaştığı özel günler olduğunu ifade etti.

Vali Su, bayramda, aile büyüklerin ziyaret edip hayır dualarının alınması, çocukların sevindirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Akraba, dost, komşu ziyaretleriyle bu sevincimize onları da ortak edelim. Mahallemizde yakınlarımızda varsa aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin aileleri, yetim, öksüz ve kimsesizleri de ziyaret ederek onların da bayram coşkusunu yaşamasına vesile olmalıyız. Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuz bozulmasın. Cenab-ı Allah’tan bizleri sağlık, afiyet, huzur içerisinde nice bayramlara ulaştırmasını temenni ediyorum. Bu Kurban Bayramı'nın ülkemizin, ilimizin huzurunun devamına, tüm dünya insanlarının ve İslam Alemi'nin huzuruna, barışına, esenliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bayramımız kutlu olsun.”

Program Vali Ali İhsan Su’nun davetlilerle bayramlaşmasıyla sona erdi.

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