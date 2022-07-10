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Vali Pehlivan Mehmetçik ile bayramlaştı
Yerel 10.07.2022, 15:53
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı bayramlaşma programı çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bayram ziyaretinde bulundu.
MERSİN (İGFA) – Mersin İl Jandarma Komutanlığı önünde Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve jandarma personeli tarafından karşılanan Vali Pehlivan, komutanlık bünyesinde görev yapan jandarma personelinin bayramını kutladı. Çalışmalarında başarılar diledi.
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