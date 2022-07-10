Vali Masatlı hem bayramlaştı, hem teftiş etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramını halkımıza hizmet ederek karşılayan kamu görevlilerini ziyaret ederek hem bayramlaştı, hem de teftiş etti.

AMASYA (İGFA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Vatanımızın bütünlüğü ve Milletimizin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi Amasya Şehitliğinde ziyaret ederek, Kurban Bayramı’nı görevleri başında karşılayan Sağlık Teşkilatı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personellerinin, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımızın, yol kontrol noktalarında görev yapan kolluk kuvvetlerimizin bayramını tebrik etti.

Vali Masatlı’ya Bayram ziyaretlerinde Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğg. M. Fatih Ören, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, protokol üyelerimiz ve siyasi partilerin temsilcileri eşlik etti. Ziyaret ettiği birimlerde Kurban Bayramını halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için görev başında karşılayan kamu görevlilerine kolaylıklar dileyerek, tatlı ikram eden Vali Mustafa Masatlı şunları kaydetti: “Bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak sağlık çalışanlarımız, polisimiz, jandarmamız, itfaiyemiz ve zabıtamız halkımıza ihtiyaç duydukları hizmetleri sunabilmek için Bayramı görevleri başında karşılıyorlar. Hepsine özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Vali Mustafa Masatlı, Bayram vesilesiyle ayrıca Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi. Şehrimizin giriş çıkışlarında bulunan yol kontrol noktalarını da ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, buralarda görevli kolluk kuvvetlerinin Bayramlarını kutlayarak, tatlı ikram etti.

Vali Mustafa Masatlı son olarak Kurban Bayramı vesilesiyle, Milletvekili ve İl Protokolü ile birlikte, Amasya Şehitliğini ziyaret ederek, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve hürmetle andı.