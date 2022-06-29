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Vali Kılıç, taşkın sonrası çalışmaları yerinde inceledi

Yerel 29.06.2022, 15:11
Vali Kılıç, taşkın sonrası çalışmaları yerinde inceledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İlimiz genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınlarından etkilenen Merkeze bağlı; Elmalık, Ahmetler, Örencik ve Okçular köylerine giderek Valiliğimizin koordinesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgiler aldı.

BOLU (İGFA) – Bolu’da İl Merkezindeki incelemelerinin ardından Mengen İlçemize hareket eden Valimiz Sayın Erkan Kılıç, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender ERGÜN, DSİ Bölge Müdürü Kazım Doğru, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve ilgili ilçe kurum amirleriyle birlikte su taşkını neticesinde çökme meydana gelen Yörükler ve Nazırlar 1 köprüleri ile Mengen-Pazarköy-Eskipazar yol güzergahlarında oluşan çökmeleri inceledi. Pazarköy Orman Deposunda alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Kılıç, yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağladı.

Merkeze bağlı köylerde ve Mengen İlçemizde su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve taleplerini dinleyen Vali Kılıç," Bölgemizi özellikle Pazartesi Günü’nden bu yana ciddi şekilde etkisi altına alan sağanak yağış derelerde ve su kanallarında suyun debisinde yükselmelere neden oldu. Bunun neticesinde meydana gelen su taşkınları ve menfez tıkanıkları belirli bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Çok şükür can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın mevcut zararları da hasar tespit komisyonumuz tarafından belirlenerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla gerekli maddi destekler sağlanmaya başladı. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla çalışmalarını koordineli ve aralıksız bir şekilde yürütmektedirler. Şehir dışında yaşayan Bolulu hemşehrilerimiz de müsterih olsunlar, şu anda endişelenecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak asli vazifemizdir” dedi.

Dere yataklarının bulunduğu çevrelere ev yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan Vali Kılıç,” Küresel ısınma, iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda yağışlar düzensiz ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Dolayısıyla bu da en çok dere kenarlarına ev yapan vatandaşlarımızı etkilemektedir. Hayati önem taşıyan bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını temenni ediyorum.

RABBİM ÂZİZ MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ AFETLERDEN MUHAFAZA EYLESİN

Tüm Bolulu hemşehrilerim başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun, âziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin” dedi.

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