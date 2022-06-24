Vali Kılıç muhtarların sorunlarını dinledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın başkanlığında, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı’na İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Daire Müdürleri, Muhtar Dernekleri Başkanları ve muhtarlar katıldı.BOLU (İGFA) - Mahalli hizmetlerin muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütüleceğini ifade eden Vali Kılıç, “Yönetim, katılımcı bir anlayışla icrâ edildiğinde alınan kararlarda o nispette isabetli olacaktır. Bizler de elimiz, kolumuz olan muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Muhtarlık müessesinin daha da etkin hale gelmesi için muhtarlarımızın hem özlük haklarında hem de görev tanımlarında çok olumlu iyileştirmelerin yapılması devletimizin muhtarlarımıza verdiği değerin önemli bir göstergesidir. Kamu-vatandaş arasında köprü vazifesi gören, idaremizin içerisinde yer alan kıymetli muhtarlarımız ile birçok vatandaşımızın, mahallemizin, köyümüzün ihtiyaçlarını karşıladık, mevzuata uygun şekilde ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda muhtarlarımızın istek ve taleplerini dinleyen Vali Kılıç, kendisine iletilen taleplerin karşılanması için kurum amirlerini talimatlandırdı. Muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Muhtarlar, köy ve mahallelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için atılan adımlardan dolayı Vali Kılıç’a teşekkür ettiler.