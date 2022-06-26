Vali Ergün’den şehit Mehmet Özen’in ailesine ziyaret

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Şehit P. Kom. Er Mehmet Özen’in ailesini ziyaret etti.UŞAK (İGFA) – Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, 1994 Yılında Siirt/Eruh’ta şehit olan P. Kom. Er Mehmet Özen’in, Kayapınar köyünde ikamet eden anne ve babalarını evlerinde ziyaret etti.