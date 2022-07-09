Vali Elban’ın kurban bayramı mesajı

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, kurban bayramı mesajı yayımladı.

ADANA (İGFA) - Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “Bayramlar, dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği nadide günlerdir. Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillerimize aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz” dedi.

Vali Elban, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bizler uzun bir geçmişe ve köklü bir medeniyete sahip bir milletiz. İşte böyle büyük bir milletin evlatları olarak, başta yakın akrabalarımız olmak üzere, şehit yakını ve gazilerimiz, komşularımız, yaşlılarımız, hastalarımız ve kimsesizlerimiz de bu güzel günlerin maneviyatını yaşasınlar diye her birimiz en yakınımızdan başlamak üzere büyüklerimizi ziyaret etmeli, ellerini öpmeli, küçüklerimizi sevgi ile kucaklamalı, bayramlarını tebrik etmeliyiz. Bizi biz yapan insani hasletlerimizin öne çıktığı bu mübarek Kurban Bayramı’nda, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” anlayışıyla hareket ederek mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Kadim kültürümüzden tevarüs eden bu geleneğimizi daima sürdürerek bizlere, her koşulda birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti veren milli örf ve adetlerimizi ilelebet yaşatacağız. Tüm vatandaşlarımıza, ilimizde Kurban Bayramı’nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldığımızı hatırlatıyor, bayram tatili vesilesiyle seyahate çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan da başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Adanalı hemşerilerimin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı, en içten duygularımla kutluyor; Kurban Bayramı’nın, ilimiz ve ülkemiz başta olmak üzere, tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.”