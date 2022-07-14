Vali Elban’dan 15 Temmuz şehit ailelerine ziyaret

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitlerimiz Polis Memuru Yunus Uğur, ikiz Polis Memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, Gazi Suat Avcı ile Komiser Zeynep Sağır’ın ailelerini ikametlerinde ziyaret etti.

ADANA (İGFA) - Ziyaretleri sırasında şehitlerimizin aileleri ve gazimizle yakından ilgilenen ve onların hal ve hatırlarını soran Vali Elban; 15 Temmuz’un önce vatan, önce bayrak diyen kahramanlarımızın zaferi olduğunu ve bu kutsal değerlerimiz uğruna ölümü göze alan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.

Tarihin her döneminde istikbal ve istiklali uğruna canını feda eden aziz milletimizin, 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ihanet odaklarına karşı onurlu ve güçlü bir duruş sergileyerek milli iradeye sahip çıktığını hatırlatan Vali Elban, “Bu hain darbe teşebbüsüne geçit vermeyen necip milletimiz, birlik ve beraberlik ruhuyla günlerce meydanlarda nöbet tutarak demokrasimizin, milli değerlerimizin ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.” dedi.

“Türkiye Aşkı” ortak paydasında birleşen yüreklerin bu demokrasi zaferini tarihimize kazandırdığını belirten Vali Elban, 15 Temmuz’da hainlerin darbesine darbe yaparak vatan için, millet için, bayrak için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet dilediğini, gazilerimizi şükran ve minnetle andığını ifade etti.