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Vali Elban Atlı Polis Birlik Amirliği’ne ziyaret
Yerel 25.06.2022, 09:27
Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birlik Amirliği’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve amirliğin yaptığı çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.ADANA (İGFA) - Burada görev yapan polis memurları ile de sohbet eden Vali Elban; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, huzur ve barışın tesis edilmesinde fedakarca görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
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