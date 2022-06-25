Vali Elban Atlı Polis Birlik Amirliği’ne ziyaret

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birlik Amirliği’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve amirliğin yaptığı çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.ADANA (İGFA) - Burada görev yapan polis memurları ile de sohbet eden Vali Elban; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, huzur ve barışın tesis edilmesinde fedakarca görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.