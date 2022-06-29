Vali Doğan Papaconstantino’yu kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO) Avrupa-Doğu Ortaklığı ve Orta Doğu Direktörü Andreas Papaconstantinou ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

HATAY (İGFA) - Hatay Valiliği’nde gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Direktör Papaconstantinou’yu binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olan kadim şehir Hatay'ımızda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Direktör Papaconstantinou ise "Suriyeli Mülteciler konusunda en büyük rolü Türkiye üstlendi. Bu konuda gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye ayrıca minnettarız. Bizlerde, Suriye’de zor şartlar altında yaşamakta olan insanlara yapılan insani yardımlar açısından Cilvegözü Sınır Kapısının öneminin farkındayız ve açık tutulması konusunda çaba sarf ediyoruz." ifadelerinde bulunarak misafirperverliğinden ve nazik kabulünden dolayı Vali Doğan’a teşekkür etti.