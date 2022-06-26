Vali Demirtaş yatırımları yerinde inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapımına devam edilen ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

MARDİN (İGFA) - Ak Parti Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel, İl Başkanı Faruk Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve ilgili daire başkanları ile birlikte sahadaki çalışmaları inceleyen Vali Demirtaş, burada yetkililerden bilgileri aldı.

İlk olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi yanında yapılması planlanan Hizmet Binası için yer incelemelerinde bulunan Vali Demirtaş, buradan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılan sıcak asfaltlama çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldı.

Kızıltepe ilçesinde uzun zamandır çalışmaları yapılan Zergan Deresi ıslahı kapsamında yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş , buradan da Çölyak hastası vatandaşların temel tüketim maddesi olan, Glutensiz unlu mamul ihtiyacını karşılamak için kara buğday ekimi yapılan tarlada hasat işlemlerini gözlemledi.

Vali Demirtaş son olarak Şehit Polis Memuru Vedat Kaya’nın anısına, Artuklu ilçesinde yapımı devam eden ‘Şehit Vedat Kaya Parkı’nda incelemelerde bulunduktan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları süren alanda incelemelerini sürdürdü.