Vali Canbolat’tan İller Bankası’na ziyaret

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Derya İnal ve Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy’ı ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Derya İnal ve Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Derya İnal ve Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etmiş, Bursa’ya yapılacak spor başta olmak üzere bazı yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunulmuştu.