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Vali Balcı, sebze ve meyve halini ziyaret etti
Yerel 27.07.2022, 13:45
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sebze ve meyve halini ziyaret ederek komisyoncularıyla bir araya geldi.
VAN (İGFA) - Vali Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte hal esnafını tek tek gezerek, Komisyoncuların sorun ve taleplerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Van Sebze Meyve Komisyon Dernek Başkanı Mustafa Abi ve Yardımcısı Metin Abi’nin de eşlik ettiği ziyaret, Vali Ozan Balcı’nın Hal esnafı ile toplu fotoğraf çekmesiyle son buldu.
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