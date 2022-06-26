Vali Ayhan ilçelerde sorunları dinliyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Siverek ile devam etti. Kurumları gezen ve vatandaşlarla buluşan Vali Ayhan, esnafın çay ikramına da eşlik etti.

ŞANLIURFA (İGFA) – Vali Salih Ayhan, ilçe gezilerine kaldığı yerden devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana Suruç, Birecik, Halfeti, Akçakale, Hilvan, Bozova, Viranşehir, Ceylanpınar ve Harran ilçelerine giderek hem kurumları ziyaret eden hem de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ayhan, bu kez Siverek’te temaslarda bulundu.

İlçe ziyaretine ilk olarak Kaymakamlık ile başlayan Vali Ayhan; burada kurumsal çalışmalar hakkında bilgi alarak, Kıbrıs Gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen şeref madalyalarını takdim etti.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Ayhan, yapımı devam eden Ofis Park ve Halk Kütüphanesi inşaat alanını inceledi. Buradan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve buğday pazarı esnafını da ziyaret eden Vali Ayhan, hasadı yapılan tarımsal ürünleri de inceleyerek ‘bereketli olsun’ dileklerinde bulundu.

Yoğun programını yetim aile, hane ve şehit ailesi ziyareti ile sürdüren Vali Ayhan, daha sonra Bilim ve Sanat Merkezi’ne geçerek, buradaki çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verip oyunlarına da eşlik etti.

Son olarak hayvan çiftliğini gezen Vali Ayhan, besicilik çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak Siverek’in gerek hayvancılıkta gerekse de tarımda Şanlıurfa’nın önemli adreslerinden birisi olduğunu belirtti.

Vali Ayhan, akşam saatlerinde Siverek temaslarını tamamlayarak şehir merkezine dönüş yaptı.