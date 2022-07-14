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Vali Ayaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Yerel 14.07.2022, 14:25
Vali Ayaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı;

Hain bir darbe girişiminin, kahraman milletimizin canı pahasına vatanımıza sahip çıkması sayesinde bir demokrasi zaferine dönüşmesinin üzerinden geçen altı yıla rağmen aynı duyguları, aynı coşku ve heyecanla bugün tekrar yaşıyoruz. Vatanımızın dirlik ve düzeni, milletimizin birliği uğruna canlarını feda eden, kanlarını döken tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Şanlı tarihimiz boyunca bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna büyük bedeller ödemiş olan bu aziz milletin evlatları, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 15 Temmuz 2016’da yine üzerine düşeni yapmış ve milletin iradesini kimseye ezdirmemiştir. Kahraman Türk halkının vatan uğruna gösterdiği mücadele, azim ve kararlılık her daim diğer milletlere örnek teşkil ederken bizlerin de büyük gurur yaşamamıza vesile olmuştur.

15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ve onun arkasındaki karanlık güçler, bu aziz milletin ecdadından ve tarihinden aldığı büyük gücü hesap edememiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın milletimize seslenmesi üzerine, minarelerden yankılanan selalar eşliğinde sokaklara akın eden vatandaşlarımız, tanklara ve mermilere karşı bedenlerini siper ederek hainlere geçit vermemiştir. Milletimizin üstün cesareti ve destansı direnişi sayesinde bertaraf edilmiş olan darbe girişimi, tarihimizdeki önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Zor zamanlarında daima birlik olarak imkânsız denilenleri bile başaran bu millet, vatan söz konusu olduğunda tarifsiz bir maneviyatla hareket etmiş ve zafere ulaşmıştır. Ancak darbeciler ve onların gizli destekçileri bu vatana ve millete karşı yapılan tüm saldırılardan ülke olarak daha da güçlenerek çıktığımızı asla kabullenmek istememişlerdir.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere atalarımızdan bizlere miras kalan bu birlik ve beraberlik ruhunu eksiltmeden muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Bu topraklar bizlere kolay vatan olmadı. Bugün adı FETÖ olan hainlerin yarın karşımıza hangi kisve altında çıkacağını bilmesek de şanlı mücadelemizi daima sürdüreceğiz. Asırlardır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin evlatları “Türkiye Aşkına” yaşamaya devam edecektir.

Vatan aşkı, millet aşkı, Türkiye aşkı ile sürdürdüğümüz milli birlik ve beraberliğimizin yekvücut olarak devam etmesini canı gönülden temenni ediyorum. 15 Temmuz demokrasi destanının yazılması başta olmak üzere minnet borçlu olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor; onların bizlere emanetleri olan kıymetli şehit ailelerimize, gazilerimize, ailelerine ve kahraman Türk Milletinin her bir ferdine sağlık, esenlik ve huzur dolu günler diliyorum.

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