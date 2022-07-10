Vali Arslantaş'tan mesai yapan personele ziyaret

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

BURDUR (İGFA) - Vali Arslantaş, ilk olarak protokol üyeleri, Şehit aileleri ve gezilerimiz ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Şehitliğe ziyarette bulundu. İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua sonrası Vali Aslantaş ile protokol üyeleri Şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktılar.

Vali Arslantaş daha sonra Burdur Devlet Hastanesinde yatan hastalara bayram ziyaretinde bulundu. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Arslantaş bayramlarını tebrik etti.

Bayram tedbirleri kapsamında görevli olan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunan Vali Arslantaş kurumların nöbetçi personeliyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlere başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Yavuz Çankaya, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve kurum müdürleri katıldı.