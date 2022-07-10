Vali amcadan çocuklara bayram hediyesi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, çocukları dağıttığı hediyelerle sevindirdi. Çocuklar, Vali amcalarını bağrına bastı.

VAN (İGFA) - Van’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında Vali Dr. Ozan Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

Vali Dr. Ozan Balcı, sohbet ettiği vatandaşların bayramını tebrik ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bayramlaşma programına Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu, Furkan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Şehit Polis Memuru Ferhat Arslan’ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi, annesi ve çocuklarının bayramını kutlayan Vali Dr. Ozan Balcı, şehitlerin ruhuna dua okuyarak, “Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Her zaman başımızın üstünde yerleri var ve kapımız her zaman kendilerine açıktır” dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı buradan, Gazi asker Recep Gül’ü ziyaret etti.

Gazi Gül ve ailesinin bayramını kutlayan Vali Dr. Ozan Balcı, şehit ve gazilere minnettar olduklarını ifade etti.

Bayramlaşma programı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen Vali Dr. Ozan Balcı, çocuk servisinde yatan hastaları ziyaret etti.

Vali Dr. Ozan Balcı, hasta çocuklara kitap ve hediyeler, refakatçi annelere ve hastane personeline de karanfil verdi.

Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra Edremit Polis uygulama notasına geçti.

Görevde bulunan polislere ve bekçilerin bayramını kutlayan Vali Dr. Ozan Balcı, kazasız belasız görevler dileyip fotoğraf çektirdi.

Vali Dr. Ozan Balcı’nın sonraki ziyareti 112 Acil Çağrı Merkezi oldu.

Personelle bayramlaşan Vali Dr. Ozan Balcı, telsizle sahada çalışan sağlık personelinin bayramını kutlayarak motive etti.

Vali Dr. Ozan Balcı, bayramlaşma programını YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin acil servisini ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarının bayramını kutlayarak tamamladı.