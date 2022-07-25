Vali Ali İhsan Su, ilçe ilçe dolaşıyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Haftasonu mesaisinde Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde devam eden proje ve yatırımları inceledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - İlk ziyaretini Çüngüş İlçesine yapan Vali Su’ya, ilçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe eşlik etti.

İlçede yürütülen yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Su, programına esnaf ziyareti ile devam etti. Esnafla bir süre sohbet eden Su, ilçede yapımı devam eden çok amaçlı spor kompleksi ve düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Çermik ‘te ilçe Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu tarafından karşılanan Vali Su, yapımı devam eden yeni belediye binasını gezdi.

Vali Su, ardından sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında çalışması yapılan caddede bulunan dükkanları gezerek esnafla sohbet etti.

Çermik Millet Bahçesi yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Su, Çermik Yeni Sanayi Sitesi’ndeki fabrikaları ziyarette bulundu.

Programına Ergani ilçesine devam eden Vali Su’yu İlçe Kaymakamı ve Ergani Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan karşıladı. Vali Su, Karaaslan’dan Ergani ilçesiyle ilgili brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Su, daha sonra Aziziye Mahallesi esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.