Vali Ali İhsan Su, Hani ve Dicle’de vatandaşla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, haftasonu mesaisinde Hani ve Dicle ilçelerinde devam eden proje ve yatırımları inceledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - İlk ziyaretini Hani’ye gerçekleştiren Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’ya, Hani Kaymakamı’na vekâlet eden Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman eşlik etti.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Su, programına vatandaş ve esnaf ziyareti ile devam etti.

Kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Su, daha sonra Çarşı mahallesi Hükümet caddesinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Vali Su, ilçede yapımı devam eden Hani Atık Su Artıma Tesisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu çalışmalarını inceledi.

Ardından Dicle’ye geçen Vali Su, Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Felat Aygören tarafından karşılandı.

Kıraathanede vatandaşlarla sohbet eden Vali Su, esnaf ziyaretinde hayırlı işler diledi.

Vali Su, bölge gençlerine spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince Kralkızı Barajı kenarında inşa edilen“Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı”nda incelemede bulundu.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.