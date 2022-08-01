Vali Ali İhsan Su, Çınar’da vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Çınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde devam eden proje ve yatırımları inceledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Vali Su, ilçe ziyaretleri kapsamında bu hafta sonu Çınar’da vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’dan bilgi alan Vali Su, bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Su, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede yapılan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Fitness Salonu’nu inceledi.

Ardından Sur ilçesi Sarılar Mahallesi’ne geçen Vali Su, Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 mahalleye hizmet verecek Dicle Nehri üzerinde inşa edilen köprü çalışmasını denetledi.

Vali Su, son olarak Yenişehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım onarım çalışmaları devam eden Karaköprü Sosyal Yaşam ve Mesire Alanı’nı ziyaret etti. Alanda incelemelerde bulunan Vali Su, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.