Vali Aktaş'tan İGF’ye övgü

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Çanakkale İl Temsilcisi, Bursa Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Ömer Küçükkaya’yı kabul eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, internet medyalarını bir çatı altında toplayan İGF’ye başarılar diledi.

ÇANAKKALE (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Çanakkale İl Temsilcisi, Bursa Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Ömer Küçükkaya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, İGF Çanakkale İl Temsilcisi Ömer Küçükkaya ile bir süre görüşüp sohbet ederek federasyonun ve derneğin Çanakkale’de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, internet medyalarını bir çatı altında toplayarak önemli işlere imza atan İnternet Gazetecileri Federasyonu’nu (İGF) takdir ettiğini ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.