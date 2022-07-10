Vali Aktaş, şehitler için dua etti

Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı münasebetiyle Hastane Bayırı Şehitliği ile aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazimizi ziyaret etti.

ÇANAKKALE (İGFA) – Bugünümüzü borçlu olduğumuz ve vatanımız için hayatını feda eden Aziz Şehitlerimizin kabirleri başında dua okuyan Vali İlhami Aktaş, Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Hastane Bayırı Şehitliği ziyaretlerinin ardından Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı sebebiyle şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali İlhami Aktaş, Diyarbakır İli Sur İlçesi’nde hain terör örgütü unsurlarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Şehit Uzman Çavuş Yaşar Yeniören’in ailesini ziyaret etti.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, Şırnak İli Silopi İlçesi’nde zırhlı araç geçişi sırasında roket atar saldırısı sonucunda gazi olan Malul Gazi Polis Memuru Seçkin Yıldırım’ı ziyaret etti.

Şehidimizin aile ziyareti ile gazi ziyaretlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Truva Çocuk Evi’ni ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, çocuklarla bir araya gelerek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Vali İlhami Aktaş’ın şehidimizin aile ziyareti ile gazi ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Gündüz Bağcı eşlik etti.