Vali Aksoy'dan Türk Kızılay'ına kurban bağışı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Türk Kızılay Aydın Şubesine Kurban Bağışında Bulundu.

Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere Kurban bağışı çalışmalarına başlandığını belirten Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.AYDIN (İGFA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bu yıl Kızılay'ın ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla yapmış olduğu çalışmalara verdiği destekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Aydın şubesine çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Vali Hüseyin Aksoy, kurban vekaletini Kızılay’a teslim etti. Vali Aksoy, “154 yıllık köklü mazisi, faaliyet alanları ve ihtiyaç sahiplerine gölge oluşuyla bildiğimiz Türk Kızılay’a bağış yapmaktan mutluyum” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Aydın İl Şube Başkanı Sefa ŞIK ise, “Kızılay’ın faaliyetleri konusunda valimize bilgi paylaşımında bulunarak, valimize, bağışladığı kurban vesilesiyle devletimizin Türk Kızılay’a olan güvenleri için teşekkürlerini iletti” İfadelerini kullandı.