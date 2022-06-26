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Vali Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi’ni ziyaret etti
Yerel 26.06.2022, 14:44
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Siyahser Mahallesi’nde bulunan ve Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan; câmii, türbe, tekke ve imâretten oluşan, iki bölümlü bir yapı halinde inşa edilen, Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.KARAMAN (İGFA) – Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, atalarımızın emaneti olan bu tarihi yapılarımızın sonraki kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, Siyahser Câmii girişinde bulunan II. Abdülhamid Hân’a ait tuğrayı ve imâret bölümünde bulunan şadırvanı inceledi.
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