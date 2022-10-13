Usta gazeteciler Bursa'da 'dünyanın en büyük makamı'na konuk oldu

Türk basınının duayen ismi Yavuz Donat ve ünlü gazeteci yazar Şebnem Bursalı Mustafakemalpaşa'da dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlar bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Basın duayeni Donat ve başarılı gazeteci Bursa’lı Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın her hafta düzenlediği bürokrasi duvarlarını ortadan kaldıran, randevusuz “Meydan Makam” buluşmalarına misafir oldu.

İlçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanına kurulan makam Mustafakemalpaşalıların yoğun ilgisiyle geçti.

56 YILLIK SERÜVEN MUSTAFAKEMALPAŞA’LILARA HEDİYE EDİLDİ

Gazeteci Şebnem Bursalı’nın kaleme aldığı, Türk gazeteciliğinin usta ismi Yavuz Donat’ın meslekte ki yarım asırlık serüveninin anlatıldığı “Off The Record..." kitabı Meydan Makam’da gelen vatandaşların istekleri üzerine Yavuz Donat ile birlikte imzaladı.

Mustafakemalpaşa’nın güler yüzlü vatandaşlarıyla vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Donat ve Bursalı, Engelsiz Yaşam Birimi ve Atıklarımız Çilek Olsun projesinde bulunan öğrencilerini ziyaret etmeyi unutmadı. Mustafakemalpaşaspor Belediye’nin ivme kazanan başarıları dolayısıyla Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı’ya isimlerine özel hazırlanmış Mustafakemalpaşaspor Belediye forması hediye takdim eden Başkan Kanar,’’ sporumuzla, sanatımızla adımızdan sıkça bahsettirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk basının duayen ismi Yavuz Donatı ve başarılı gazeteci Şebnem Bursalı’yı ağırlamanın bir gurur olduğu belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Basın duayeni Donat ve Bursalı’yı ağırlamaktan gurur duyuyorum. İlçemizin güler yüzlü halkı ile bu haftada buluştuk, Cumhurbaşkanımızın beğenisi toplayan ve misafirimizin de beğenisine sunduğumuz Geri Dönüşüm Defilemiz ile engelli bireylerimizin başarılarına ortak oluyoruz. Misafirime ufak bir Mustafakemalpaşa günü yaşattık yeniden misafir etmekten onore olurum" diye konuştu.