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Üst geçit eylül ayında tamamlanıyor

Yerel 03.07.2022, 18:20
Üst geçit eylül ayında tamamlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Samanköy DDY üst geçit köprüsü çalışmalarını inceledi.

MALATYA (İGFA) - Kuzey Kuşak Yolu Projesi kapsamında Samanköy mevkiinde Sivas Yolu’na bağlanacak yolun, Kuzey Kuşak Yolu DDY Üst Geçit Köprüsü çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üst geçit köprüsünün Eylül ayında bitirilmesi için çalışmaların büyük bir gayretle devam ettiğini söyledi. 

Müellif Firma İnşaat Mühendisi Bilal Karaşin, “Bu projeye yaklaşık 10 gün önce başladık. Önümüzdeki 3 ay içerisinde projeyi bitirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” sözlerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise çalışmaların aşamaları hakkında bilgi vererek, “Üzerinde bulunduğumuz alan Kuzey Kuşak Yolumuzun Samanköy noktası. Burada demiryolu hattımızın olduğu alanda bir üst geçit köprüsü planlandı. Projeleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılarak, Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğümüze ve akabinde Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüze sunuldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın uğraşlarıyla Ulaştırma Bakanımızla yaptığı görüşme neticesinde, proje yatırım programına alındı. Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapıldı. Şu an köprü inşaatı çalışmalarına başlanıldı. Eylül ayında toparlanmış olacak” şeklinde bilgiler verdi.

Kuzey Kuşak Yolu DDY Üst Geçit Köprüsü çalışmalarını yerine inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, köprünün Eylül ayında bitirileceğini söyledi. Başkan Gürkan, “Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili bizim kamulaştırma ve enkaz bedellerini ödeme sürelerini geçtiğimiz yıllarda bitirmiştik. Bu süre içerisinde Hanımınçiftliği’nde yaptığımız viyadük şu anda trafiğe açıldı. Buradaki Samanköy bağlantısında da demiryolu üst geçidinin bir an evvel yapılması noktasında gerekli ihale süreçleri Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı. Müellif firmaya da yer tespiti yapıldı. Bu yolun viyadük kısmının bitirilmesi ve bu süreç içerisinde asfaltlama çalışmalarına Yeşilçam Caddesi’nden başlayarak, buradan Sivas yoluna eriştireceğiz. İnşallah bu yılın sonunda Kuzey Kuşak Yolu diye tabir ettiğimiz yıllara sarkan bu projenin bitirilmesiyle Malatya’da trafik akışının daha sağlıklı, erişimi daha kolay olması noktasında yoğun bir çalışma içeresindeyiz. Malatya’daki mevcut ana aksın trafiğinin rahatlatılması açısından Kuzey Kuşak Yolunun da bir an evvel bitirilmesi gerekiyor. Bu konuda biz belediye olarak gerekli projelendirme çalışmasını, gerekli kamulaştırma çalışmalarını, gerekli enkaz ve ağaç bedellerinin ödenmesi çalışmalarını yaptık, bitirdik” dedi.

Başkan Gürkan, Samanköy DDY Üst Geçidi’nin Eylül ayında tamamlanması için yoğun gayret sarf edildiğini belirterek, “Samanköy DDY Üst Geçidi’nin bir an evvel yapılması noktasında ilgili arkadaşlarla yaptığımız görüşmede inşallah Eylül ayının başında projeyi tamamlamanın hesabı içerisindeyiz. Eylül ayı başında bitirildiği takdirde zaten biz diğer taraftan asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Bulunduğumuz alanın da asfaltlama çalışmasının Eylül ayının ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyorum ve bu yolun Eylül ayının sonunda trafiğe açılacağını da planladık.  Akabinde bisiklet yolları, kaldırımlar, gerekli kavşaklar ve gerekli çevre düzenlemeleriyle birlikte çalışmalar bitirilecek. Alt yapı çalışmaları da zaten şu anda başladı. İnşallah bu yılın sonunda Kuzey Kuşak Yolunun trafiğe açılarak Malatya trafiğinin rahatlaması sağlanacaktır. Bu yol açılınca Kuzey Çevre Yolunun da bir nevi işlevini görecek kimliğe sahip olacak. Ulaştırma Bakanımız, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüz ve buradaki 5. Bölge Müdürlüğümüzün yoğun gayret ve çalışmaları neticesinde ihalesi yapıldı. Bu çalışmaları yapan bizim teknik arkadaşlarımıza, müellif firmaya ve Devlet Demir Yolları’nın bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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