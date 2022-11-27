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Uşak yeni bir spor kompleksine kavuşuyor

Yerel 27.11.2022, 12:00
Uşak yeni bir spor kompleksine kavuşuyor

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Uşak Belediyesi bu kez Atatürk Mahallesi’nde yer alan Esentepe bölgesinde spor kompleksi için temel attı. Çalışmalarında sona yaklaşılan yarı olimpik yüzme havuzunun yan kısmına kazandırılacak kompleksin 7 ayda tamamlanması öngörülüyor. Kapsamlı proje ile bölge sporun Uşak’taki akla ilk gelen noktalarından birisi olacak.UŞAK (İGFA) - Toplamda 5.146 metrekare alana sahip olan spor kompleksi, içerisinde 260 metre uzunluğunda bir koşu parkuru, kapalı halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis sahası, kafeterya, soyunma ve duş odaları gibi donatıları barındıracak.

Kompleks için düzenlenen temel atma törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehrin dört bir tarafında çalışmaların devam ettiğine işaret eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bugün bir yatırımımızın daha temelini attık ve en kısa zaman içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada yapılacak spor kompleksinin içerisinde, yapımına daha önce başlamış olduğumuz ve kısa süre içerisinde İnşallah kullanıma sunacağımız, ismini mahallemizin evladı Şehit Mehmet Kara’dan alan kapalı bir yüzme havuzumuz da olacak.” dedi. Komplekse yapılacak olan sahaları da hatırlatan Çakın, Uşak Belediyesi olarak gençlere yönelik sportif alt yapı tesislerine önem verdiklerini paylaştı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Karaağaç Mahallesi’nde temeli atılan Gençlik Parkı’na atıfta bulunan Çakın, sağlıklı bir gençlik için sportif faaliyet alanlarının önemli olduğunu söyledi. Başkan Mehmet Çakın, “Alper Günbayram gibi büyük bir ortaokul ve lisemizin hemen önünde yer alan, etraftaki pek çok okulumuzun öğrencilerine ve bölgedeki vatandaşlarımıza hitap edecek olan bu proje; mahallemize, şehrimize hayırlı olsun. Uşak Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz yatırım hamlelerini İnşallah bundan sonraki günlerde de yeni temel atmalarla ve akabindeki açılışlarla devam ettireceğimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.” diye konuştu.

Yakın zaman içerisinde kentin vizyon projelerinden Çocuk Kent’te de temel atılması bekleniyor.

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