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Uşak Valisi köylülerle buluştu
Yerel 26.06.2022, 14:35
Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Eşme ilçesi Yeşilkavak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.UŞAK (İGFA) – Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, hafta sonu programı kapsamında Eşme ilçesi Yeşilkavak köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir düre sohbet eden Vali Ergün, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
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