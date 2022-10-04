Üretim bölgelerindeki yol dokunuşları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Başta bağcılık olmak üzere, zeytincilik ve sert çekirdekli meyve üretiminin de yoğun olarak yapıldığı Tarsus’a bağlı Dedeler Mahallesi ile Ulaş Mahallesi arasında kalan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde, çift kat sathi asfalt ile kaplandı.

Yaz aylarında yine kırsalda yer alan Akçakocalı Mahallesi ile Çevreli Mahallesi grup yolunda, Pirömerli Mahallesi ile Karadiken Mahallesi grup yolunda, Keşli Mahallesi ile Sanlıca Mahallesi grup yolunda, Boğazpınar bölgesinde ve daha birçok noktada zorlu doğa şartlarına rağmen başarılı şekilde yol yapım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 km uzunluğundaki Ulaş Mahallesi ile Dedeler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda da, önce zemin düzenleme ve ardından çift kat sathi serim faaliyetini tamamladı.

“Uzun süredir ihmal edilen yolumuz yapıldı”

Zeytinde hasat döneminin başladığını vurgulayan Ulaş Mahallesi Muhtarı Gazi Ulaş, “Gördüğünüz gibi üzümlerimiz var, zeytinlerimiz var. Zeytinde hasat dönemi başladı. Yolumuz uzun süredir kötü durumdaydı. Şu anda yolumuzun yapımı ve asfaltlama işlemi tamamlandı. Başta Vahap Seçer Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.